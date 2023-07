Mehrjährige Strafen für Online-Betrüger: Hoher Schaden

Die Suche nach weiteren Tatbeteiligten dauert an. In dem Gesamtkomplex wurden laut Staatsanwaltschaft bislang mehr als 1000 Betrugsfälle und mehr als 1800 Opfer ermittelt. Vielfach ging es um den Verkauf von Artikeln wie Spielkonsolen und Grafikkarten über die damalige Plattform ebay-Kleinanzeigen (heute: Kleinanzeigen). Die Käufer zahlten den Warenpreis, die Bestellung kam aber nie bei ihnen an.