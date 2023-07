Mehrlingsfamilien treffen Ministerpräsident Rhein

Im Freilichtmuseum Hessenpark in Neu-Anspach (Hochtaunuskreis) erhielten die Kinder und ihre Eltern unter anderem Einblicke in die Arbeit der hessischen Polizei und der Feuerwehr. So durften die Teilnehmenden einen Blick ins Polizeiauto werfen, auf dem Polizeimotorrad probesitzen und bekamen gezeigt, wie ein Feuer richtig gelöscht wird. Bei einer Tauschbörse wurden beispielsweise Kinderwagen, Autositze, Babybetten & Co. angeboten. Das Hessische Landespolizeiorchester sorgte für die musikalische Begleitung des Treffens. Nur das Wetter trübte die Veranstaltung im Freiluftmuseum: Es regnete.