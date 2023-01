Meiste Behandlungen wegen Alkohol- und Drogen in Nordhessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Alkohol und Drogenkonsum führt in Nordhessen zu mehr ärztlichen Behandlungen als im Rhein-Main-Gebiet. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des „Barmer Morbiditäts- und Soziatlas“ für die Deutsche Presse-Agentur. Am stärksten betroffen ist der Werra-Meißner-Kreis: 2020 waren hier im Schnitt rund 29 von 1000 Personen aufgrund der Folgen von Alkohol- und Drogenmissbrauch in ärztlicher Behandlung.