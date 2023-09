Melsungens Handballer festigen Tabellenführung

Kassel (dpa) - . Die MT Melsungen bleibt in der Handball-Bundesliga ungeschlagen an der Tabellenspitze. Die Nordhessen kamen am Freitagabend beim 35:27 (23:13) gegen den TVB Stuttgart zum fünften Sieg im fünften Spiel und egalisierten mit nunmehr 10:0 Punkten ihren Saison-Startrekord aus der Spielzeit 2015/16.