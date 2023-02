Melsungens Trainer hört als Ägyptens Nationalcoach auf

Melsungen (dpa) - . Handball-Trainer Roberto Garcia Parrondo wird seinen Posten als Coach der ägyptischen Nationalmannschaft aufgeben und nur noch für die MT Melsungen arbeiten. Dies gab der Bundesligist am Donnerstag bekannt. „Roberto hat mit dieser Entscheidung ein klares Statement zugunsten der MT abgegeben“, sagte Sportdirektor Michael Allendorf. „Sein Engagement bei uns hat unter seiner bisherigen Doppelfunktion in keinster Weise gelitten. Roberto arbeitet akribisch daran, unser Team voranzubringen.“ Beide Seiten wollten nicht ausschließen, dass der Coach in Zukunft erneut parallel ein Nationalteam trainieren könnte.