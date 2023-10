Mendel: Hamas-Unterstützer vergiften gutes Zusammenleben

„Wer die abscheulichen Terrorangriffe auf die israelische Zivilbevölkerung in Deutschland bejubelt, muss nach geltendem Recht bestraft werden“, so Mendel. „Was wir jetzt aber am nötigsten brauchen, ist ein Paradigmenwechsel in der politischen Bildung, nicht schärfere Gesetze.“ Das gesamte Bildungssystem von der Kita an sei gefordert bei mehr Wissensvermittlung zum Nahost-Konflikt. Es brauche mehr Angebote mit Blick auf israelbezogenen Antisemitismus.