Mensch im Main untergegangen

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - . Eine bislang unbekannte Person ist am späten Freitagabend mutmaßlich im Main untergegangen. Eine Bootsbesatzung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hatte auf Höhe der Ignatz-Bubis-Brücke in Frankfurt beobachtet, wie der Mensch unterging, wie die Polizei mitteilte. Ein umgehend eingeleiteter Sucheinsatz mit Booten, einer Drohne, Sonar und Polizeitauchern verlief demnach aber erfolglos. Die Schifffahrt war während des etwa einstündigen Einsatzes gesperrt.