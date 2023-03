Mensch und Wasser: „Main FlussFilmFest“ beginnt in Bayreuth

Bayreuth (dpa/lby) - . Am Dienstag beginnt in Bayreuth das erste „Main FlussFilmFest“. Das Kino-Festival in zwölf fränkischen und zwei hessischen Städten widmet sich verschiedenen Aspekten des Themas Wasser, wie die Veranstalter mitteilten. Den Auftakt bildet der Abend des 14. März im Bayreuther Kino franz & gloria. Das Festival endet am 26. März in Frankfurt.