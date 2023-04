„Menschliches Drama“: Soldat berichtet vom Sudan-Einsatz

Die Gefahrenlage im Sudan bekam der Leutnant indes nur am Rande mit. „Wir haben relativ wenig mitbekommen, weil wir nicht so nah an der Hauptstadt dran waren“, sagte er. Dumpfe Geräusche habe er gehört. „Aber das war nichts, was uns in unserem täglichen Dienstbetrieb behindert hätte.“