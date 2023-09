Merck-Konzern eröffnet zwei neue mRNA-Produktionsstätten

Die neuen Herstellbetriebe am Firmensitz in Darmstadt und in Hamburg sind den Angaben zufolge Teil eines laufenden Investitionspakets im Volumen von einer Milliarde Euro zur Weiterentwicklung von mRNA-Technologien und zum Ausbau der Kapazitäten in diesem Bereich. Die Investition in Höhe von 28 Millionen Euro in die beiden neuen Produktionsstätten schafft demnach 75 neue Arbeitsplätze.