Merz ruft Hessen-CDU zur Zusammenarbeit mit CSU auf

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hat die Hessen-CDU im anstehenden Landtagswahlkampf zur Zusammenarbeit mit der CSU in Bayern aufgerufen. Er ermutige die hessische CDU, so viele Dinge wie möglich auch grenzüberschreitend zu machen, sagte er nach einem Besuch der Landtagsfraktion in Wiesbaden am Dienstag mit Blick auf den gemeinsamen Wahltag am 8. Oktober 2023.