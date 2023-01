Merz: Schausteller Teil der kulturellen Identität des Landes

In Kassel findet bis Montag der Delegiertentag des DSB statt. 400 Vertreter der 92 regionalen Schaustellerverbände wollen dabei auf die erste Volksfest- und Weihnachtsmarktsaison nach der Pandemie zurückblicken. Zudem will die Branche über den Mangel an Arbeitskräften und die Auswirkungen der Energiekrise beraten. Der Deutsche Schaustellerbund mit Sitz in Berlin vertritt 5000 Beschicker von Volksfesten und Weihnachtsmärkten.