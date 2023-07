Messerangriff 2022: Belohnung für Hinweise ausgelobt

Frankfurt/Main (dpa/lrs) - . Fast ein Jahr nach einer Messerattacke in Frankfurt am Main hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 2500 Euro für zielweisende Hinweise ausgelobt. Die Täter des versuchten Tötungsdelikts seien bislang nicht identifiziert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.