Messerattacke: Angeklagter wollte festgenommen werden

Zunächst wurde von der Staatsanwaltschaft die dauerhafte Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie beantragt. Später wurde jedoch stattdessen eine reguläre Anklage wegen Mordversuchs erhoben. Der Angeklagte gab die Angriffe zu. Zum Motiv sagte er, er habe sich bewusst festnehmen lassen wollen, weil er sich in der Haftanstalt sicherer fühle als in Freiheit. Ob er in der Psychiatrie untergebracht wird, soll in dem Prozess mit Hilfe eines Sachverständigen geklärt werden. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst vier Verhandlungstage bis Ende August terminiert.