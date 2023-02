Messerattacke auf Standstreifen: Lebenslange Haft gefordert

Die Staatsanwältin sprach in ihrem Schlussvortrag von einem „unbedingten Vernichtungswillen“ beim Angeklagten, der an der von der Frau vollzogenen Trennung sehr gelitten habe. Trotz vieler Auseinandersetzungen zwischen den Eheleuten habe es zuvor keine körperliche Gewalt gegeben. Weil sie deshalb nicht mit einem Messerangriff rechnen konnte, sei sie arg- und wehrlos gewesen, als der Ehemann zugestochen habe. Die Verteidigung plädierte stattdessen auf Totschlag, legte sich allerdings nicht auf eine bestimmte Strafe fest. Die Schwurgerichtskammer will am nächsten Mittwoch, 8. März, (12.00 Uhr) das Urteil verkünden.