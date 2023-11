Messerattacke vor Shisha-Bar: Prozess gestartet

Die aus dem Kosovo und Serbien stammenden Männer sollen im September 2020 in Hofheim am Taunus vor einer Shisha-Bar einen 22-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben. Nachdem das Opfer zunächst mit Messerstichen schwer verletzt wurde, sprühte ihm laut Anklage einer der Männer auch noch Pfefferspray ins Gesicht. Der dritte Angeklagte schlug dem am Boden liegenden Opfer demnach mit der Faust ins Gesicht. (AZ 3490 Js 244572/20)