Messerstecherei in Bahnhofsviertel: Verdächtiger in U-Haft

Die Polizei ermittelt gegen den jungen Mann wegen versuchten Totschlags. Er war am frühen Samstagmorgen festgenommen worden, kurz nachdem Beamte in der Nähe den schwer verletzten 45-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen aufgefunden hatten. Der 18-Jährige hatte den Angaben zufolge Blutspuren an den Händen und an der Kleidung, in unmittelbarer Nähe des Tatorts wurde ein Messer sichergestellt.