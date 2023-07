Messeunternehmen verteidigt Hallen-Vermietung

Gießen (dpa/lhe) - . Nach den gewaltsamen Ausschreitungen am Rande des umstrittenen Eritrea-Festivals hat die Gießener Messegesellschaft die Vermietung der Hessenhallen an den Veranstalter verteidigt. Die Polizei habe bereits „vor wenigen Monaten“ mitgeteilt, dass gegen das Festival gerichtete Gewaltaufrufe im Netz kursierten, erklärte Geschäftsführer Roland Zwerenz am Freitag in einer als Interview verfassten Stellungnahme. „Wir waren alle gewarnt.“ Dennoch habe der Veranstalter das Festival durchführen wollen und „frühzeitig mit der Stadt, den Sicherheitsbehörden und auf Wunsch der Stadt unter unserer Mitwirkung die zu erbringenden Sicherheitsmaßnahmen auf dem Messegelände“ abgestimmt.