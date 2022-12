Offenbach (dpa/lhe) - . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor strengem Frost in Hessen gewarnt. In der Nacht zu Sonntag könnte die Temperatur auf minus 7 bis minus 15 Grad fallen, teilten die Meteorologen aus Offenbach am Samstag mit. Es seien Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter zu erwarten. In diesen Gebieten sei zudem Glätte aufgrund von gefrierender Feuchte möglich.