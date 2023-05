Migration und Behinderung: Abschlussbericht wird vorgestellt

Wiesbaden/Kassel (dpa/lhe) - . Wie können Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderungen verbesserte Teilhabechancen am gesellschaftlichen und beruflichen Leben ermöglicht werden? Handlungsempfehlungen zu dieser Frage will der Abschlussbericht des Forschungsprojektes „Verbesserung der Teilhabe von Menschen an der Schnittstelle von Migration und Behinderung in Hessen (MiBeH)“ geben, der an diesem Freitag (10.30 Uhr) in einer Online-Veranstaltung vorgestellt wird.