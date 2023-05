Migration und Behinderung: Mehr Teilhabe empfohlen

Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Aufenthaltsstatus, Sprachbarrieren, Ängste, Informationsdefizite: Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund sind oftmals mehrfach benachteiligt. Über das Zusammenspiel beider Faktoren ist bislang nur wenig bekannt. Daten hat nun das Forschungsprojekt „Verbesserung der Teilhabe von Menschen an der Schnittstelle von Migration und Behinderung in Hessen (MiBeH)“ geliefert. Am Freitag wurde der Abschlussbericht präsentiert. In dem Projekt haben die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung, das Sozialministerium sowie die Universität Kassel von 2017 bis 2022 kooperiert.