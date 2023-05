Mike Josef startet Amt als Frankfurter Oberbürgermeister

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Frankfurts designierter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) wird heute offiziell in sein Amt eingeführt. Der 40-Jährige soll von der Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner (Grüne) per Handschlag „auf die gewissenhafte Erfüllung“ seiner Aufgaben verpflichtet werden, wie es in der Hessischen Gemeindeordnung heißt.