Milch für kleine Tochter vergiftet? Mordprozess gegen Vater

Mannheim/Viernheim (dpa) - . Fast ein Jahr nach dem Tod eines Kindes beginnt am Freitag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Mannheim ein Prozess gegen den Vater. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24 Jahre alten Mann Mord vor. Der Angeklagte soll am 10. Juli 2022 in seiner Wohnung in Viernheim (Hessen) seiner 17 Monate alten Tochter eine mit einem Antidepressivum versetzte Milch gegeben haben. Dabei sei ihm bewusst gewesen, dass die beigefügte Menge eine tödlich verlaufende Vergiftung zur Folge haben könnte - was er in Kauf genommen habe.