Milde Temperaturen und stürmische Böen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . In Hessen erwartet die Menschen am Donnerstag mildes und stürmisches Wetter. Der Tag startet bewölkt und vereinzelt mit Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 13 Grad. Vor allem im Bergland sowie in der Mitte und im Norden des Bundeslandes sind laut DWD starke bis stürmische Böen möglich. In der Nacht regnet es zunächst vereinzelt, bevor es im Verlauf auflockert. Dann ist örtlich Nebel möglich. Die Temperaturen fallen auf 6 bis 3 Grad.