Mildes Wetter in Hessen - Ab Donnerstag auch Gewitter

Offenbach (dpa/lhe) - . In Hessen soll das Wetter in den kommenden Tagen mild und wechselhaft werden. Am Vormittag ist es meist grau und trocken, ab Nachmittag soll es zeitweise regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen erreichen maximal 13 bis 16 Grad. Am wärmsten wird es im Rhein-Main-Gebiet. Die Nacht bringt gebietsweise Schauer und in Hoch- und Gipfellagen starke bis stürmische Böen.