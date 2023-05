Militärische Übung als Grund für verspäteten Start

Die Übung „Air Defender 2023“ mit zahlreichen Nato-Partnern, 240 Flugzeugen und rund 200 täglichen Militärflügen findet unter Führung der Deutschen Luftwaffe vom 12. bis zum 23. Juni statt. Die Gewerkschaft der Flugsicherung hat vor größeren Problemen für den zivilen Luftverkehr gewarnt und auf Simulationen verwiesen, wonach täglich bis zu 100 Flugzeuge am Abend nicht an dem Flughafen sein könnten, von dem sie am nächsten Morgen wieder starten sollten. Dies könnte durch mildere Nachtflugverbote gelindert werden. Die Flugsicherung hatte die Simulation als veraltet bezeichnet, geht aber auch von Verspätungen für die zivilen Flugzeuge aus.