Millionen Liter Wasser kommen nicht beim Verbraucher an

Kassel/Gießen/Darmstadt (dpa/lhe) - . In den vergangenen Jahren gab es in Hessen immer wieder starke Trockenheitsphasen. Böden dorrten aus, Pflanzen gingen ein, in Bächen sank der Wasserspiegel. Gemeinden riefen die Bürger auf, Wasser zu sparen. Dabei gehen in den Rohrleitungssystemen der hessischen Städte selber Jahr für Jahr Millionen Liter Trinkwasser verloren und versickern, unter anderem wegen Löchern und Rissen in den unterirdischen Leitungen. Unter dem Begriff „Rohrnetzverluste“ sind in den Wasserbilanzen der Regierungspräsidien in Darmstadt, Gießen und Kassel die Wassermengen gelistet, die letztlich nicht beim Verbraucher ankommen. Im Jahr 2021 waren dies zusammen mehr als 25 Millionen Kubikmeter - ein Kubikmeter sind 1000 Liter.