Millionenschaden bei Werkstattbrand in Lautertal

Lautertal (dpa/lhe) - . Ein Feuer in einer Werkstatt in Lautertal im Odenwald hat einen Schaden von geschätzt über einer Million Euro verursacht. Der Besitzer des Betriebs bemerkte am Dienstagabend einen starken Rauchgeruch und daraufhin die Flammen - er setzte sofort einen Notruf ab, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten das Übergreifen des Feuers auf anliegende Wohnhäuser verhindern und es am frühen Mittwochmorgen löschen. Niemand wurde verletzt. Anwohner in der Umgebung wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.