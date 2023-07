Millionenschäden durch Starkregen in den vergangenen Jahren

Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - . Starkregen hat in den vergangenen 20 Jahren an Wohngebäuden in Hessen Schäden von insgesamt rund 802 Millionen Euro verursacht. Laut Statistik waren 103 von 1000 Wohngebäuden betroffen, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin auf Basis der Starkregenbilanz der Jahre von 2002 bis 2021 mitteilte. Die Beseitigung der Schäden habe die Hausbesitzer durchschnittlich knapp 6230 Euro gekostet.