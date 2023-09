Minimalisten-Treff mit früherem Trainer: Eintracht gefordert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Dino Toppmöller hat die Zuschauer schon mal vorgewarnt. Der VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt, das wird vielleicht nicht der Offensiv-Leckerbissen der laufenden Bundesliga-Saison. „Wenn man sich das Torverhältnis von uns und Wolfsburg anschaut, sind wir minimalistisch unterwegs. Das zeigt, dass beide Mannschaften eine gute Disziplin an den Tag legen. Sie sind extrem fleißig. Das sieht man bei uns auch“, sagte Eintracht-Trainer Toppmöller am Donnerstag. Beide sind vor dem direkten Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ordentlich in die Saison gestartet, doch den Offensivglanz versprühte weder der VfL (sieben Tore) noch die Hessen (vier).