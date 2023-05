Minister Beuth am 7. Juli im U-Ausschuss zu Hanau-Anschlag

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im Landtags-Untersuchungsausschuss zu den rassistischen Morden in Hanau soll die Beweisaufnahme mit der Zeugenvernehmung von Innenminister Peter Beuth (CDU) am 7. Juli abgeschlossen werden. Das sagte der Ausschussvorsitzende Marius Weiß nach einer nicht-öffentlichen Sitzung am Donnerstag in Wiesbaden. Die Aussage des Ministers war zunächst für den 31. Mai geplant gewesen.