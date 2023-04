Minister dringen auf mehr Geld vom Bund für Flüchtlinge

Wiesbaden (dpa) - . Die Integrationsminister der Länder dringen beim Bund auf mehr Geld für die Unterbringung und Unterstützung von Flüchtlingen. Nach einem Treffen mit seinen Amtskolleginnen und Amtskollegen in Wiesbaden sagte Hessens Integrationsminister Kai Klose (Grüne) am Donnerstag mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz am 10. Mai, es gehe um „Wohnraum, Arbeitsmarktintegration, Personal für Kitas und Schulen, Sprachförderung und soziale Integration. Diese Integrationskosten sind bei der vom Bund bislang zugesagten Finanzierungspauschale von 2,75 Milliarden Euro für 2023 nicht berücksichtigt.“ Am 10. Mai werden Gespräche hierüber auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet.