Minister: Mehr Lohn sichert Lehrerversorgung an Grundschulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die geplante höhere Besoldung für Grundschullehrerinnen und -lehrer wird die Personalstärke nach Einschätzung des hessischen Kultusministers Alexander Lorz (CDU) auf Dauer sichern. Auch die Wettbewerbsfähigkeit der Grundschulen werde so verbessert, erklärte Lorz am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden.