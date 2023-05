Minister: Technik gegen Sprenger könnte Pflicht werden

Letztlich werde der „Bankraub 2.0“ nur beendet werden können, wenn die Täter mit ihren verheerenden Sprengungen nicht mehr an nutzbares Bargeld gelangten. „In den Niederlanden hat die flächendeckende Einführung von entsprechenden Schutztechniken in den Geldautomaten das Phänomen gänzlich verdrängt“, erläuterte Hessens Innenminister. In diesem Nachbarstaat gibt es allerdings auch tendenziell weniger Geldautomaten mit zudem weniger Bargeld. Längst soll auch in Hessen technisch gegen diese Kriminalität aufgerüstet werden. Inzwischen kommen oft Täter aus den Niederlanden mit hochmotorisierten Autos hierher.