Ministerin: Beratung ist kein Eingriff in die Kunstfreiheit

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Lässt sich die Kasseler Kunstausstellung documenta extern beraten, dann ist das nach den Worten von Hessens Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) kein Eingriff in die Kunstfreiheit. Mit Blick auf einen jüngst veröffentlichten Experten-Bericht sagte sie am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden, ein Beirat könne vermitteln. „Die documenta braucht externen Rat und interne Konfliktmechanismen, um ohne politische Interventionen und staatliche Eingriffe in die Kunstfreiheit arbeiten zu können“, erläuterte sie. „Wissen, das einordnet, Wissen, das hilft, um zu verstehen: Das widerspricht der Kunstfreiheit nicht. Das ergänzt und stützt sie.“