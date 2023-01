Ministerin: Gründung von neuen Landschaftspflegeverbänden

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) rechnet im laufenden Jahr mit der Gründung von vier Landschaftspflegeverbänden in Hessen. Es gebe derzeit 17 dieser Verbände im Land, bei denen Landwirte, Kommunen und Umweltverbände für den Naturschutz zusammenarbeiten, sagte die Ministerin am Dienstag im hessischen Landtag in Wiesbaden.