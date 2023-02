Masterplan soll Zugang zu Kunst und Kultur leichter machen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Kunst und Kultur sollen in Hessen für alle Menschen leichter zugänglich werden. Dies sei ein zentrales Anliegen des neuen Masterplans Kultur, sagte Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) am Dienstag in ihrer Regierungserklärung im Landtag in Wiesbaden. „Kultur ist für alle da.“ Es dürfe keinen Unterschied machen, ob jemand auf dem Land oder in der Stadt lebe, jung oder alt sei oder wieviel Geld er zur Verfügung habe, erläuterte Dorn.