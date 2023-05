Ministerium: 20 Kilometer Radwege binnen drei Jahren

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hatte unlängst gefordert, dass der Bau von Radschnellwegen und Radwegen an Landstraßen in Hessen sichtbar vorankommen müsse. Es fehle an Investitionen und Personal. Das Verkehrsministerium hatte im März eingeräumt, dass diese Kritik berechtigt sei, dabei aber auf Versäumnisse in der Vergangenheit verwiesen. So seien 2014 nur 1,7 Millionen Euro in Radwege an Landstraßen investiert worden.