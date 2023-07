Ministerium äußert sich zu Bilanz des Lübcke-U-Ausschusses

Knapp drei Monate vor der Landtagswahl am 8. Oktober teilte das Innenministerium am Freitag mit Blick auf den Rechtsextremismus mit, der hessische Verfassungsschutz sei seit 2014 um mehr als 120 Stellen aufgestockt worden. Eine eigene Abteilung kümmere sich um die Aufklärung der rechtsextremistischen Szene. Ein anderer Sonderbereich befasse sich als Reaktion auf den Mord an Lübcke mit inzwischen in der Gesellschaft inaktiven „abgetauchten“ Rechtsextremisten.