Ministerium führt Projekt gegen „Ehrgewalt“ in Familien fort

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das Land will die Beratungs- und Präventionsarbeit der Initiative „Hessen gegen Ehrgewalt“ rund um Bedrohungen in der Familie fortführen. Ein Zwei-Regionen-Modellprojekt habe sich als „erforderliche und unverzichtbare Maßnahme“ erwiesen, „um Gewalt im Namen der „Ehre“ zu verhüten und zu bekämpfen“, teilte das Sozialministerium auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Landtagsfraktion in Wiesbaden mit.