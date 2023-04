Ministerium: Mehrwegangebotspflicht läuft schleppend an

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Mehrwegangebotspflicht hat sich in Hessen auch drei Monate nach dem Inkrafttreten noch längst nicht überall durchgesetzt. Vom hessischen Umweltministerium hieß es, die Umsetzung der Vorschriften stelle für das Gastgewerbe und den Handel „eine erhebliche Herausforderung dar“. Die Regelung gilt seit 1. Januar. Gastronomiebetriebe und Supermärkte, die Essen und Getränke zum Mitnehmen in Plastikbehältern verkaufen, müssen ihre Produkte demnach auch in Mehrwegverpackungen anbieten.