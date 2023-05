Ministerium trotz weniger Polizeibewerbern nicht besorgt

„Hessen hat bereits seit 2014 stets immer mehr Polizisten eingestellt, als in den Ruhestand gegangen sind“, teilte ein Sprecher mit. Demnach sollen in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 250 zusätzliche Kolleginnen und Kollegen in den Dienst kommen, so dass 2025 mehr als 16.000 Polizistinnen und Polizisten in Hessen angestellt sein werden.