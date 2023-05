Ministerium verteidigt Wahlverfahren zu Landeselternbeirat

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In der Diskussion um das Wahlverfahren zum neuen Landeselternbeirat für hessische Kitas hat sich das Sozialministerium gegen Kritik gewehrt. „Dass es bei der erstmaligen Wahl der neuen Landeselternvertretung auch zu Anlaufschwierigkeiten kommen kann, ist nicht überraschend“, teilte das Ministerium am Mittwoch in Wiesbaden auf Anfrage mit. „Die neuen Beteiligungsmöglichkeiten müssen bekannt werden, das neue Verfahren muss sich einspielen.“