Ministerium: Zahl der Beschäftigten in Digitalbranche steigt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In Hessen ist die Zahl der Mitarbeitenden in der Branche der Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Zwischen 2015 und 2021 kletterte sie von 93.000 auf mehr als 120.000 Beschäftigte, wie das hessische Digitalministerium am Montag auf Basis statistischer Daten mitteilte. Zugleich sei der Gesamtumsatz der IKT-Branche zwischen 2015 und 2020 hessenweit um 50 Prozent auf knapp 34 Milliarden Euro angewachsen. Nach einer krisenbedingten Stagnation 2020 hätten die Zahlen dann wieder erneut zugelegt: „2022 wurde voraussichtlich ein Umsatz von 39 Milliarden Euro generiert“, hieß es.