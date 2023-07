Ministerpräsident Rhein besucht Tumorzentrum in Frankfurt

Rhein, der sich derzeit im Wahlkampf befindet, hob bei seinem Besuch auch den interdisziplinären und ganzheitlichen Ansatz im Tumorzentrum hervor. „Strahlentherapeuten, Neurochirurgen, Palliativmediziner und viele andere Experten arbeiten Hand in Hand, um den Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten“, sagte Rhein. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.