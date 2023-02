Ministerpräsident Rhein empfängt hessische Fastnachtsvereine

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) empfängt an diesem Samstag (12.00 Uhr) hessische Fastnachtsvereine im Schloss Biebrich in Wiesbaden. Zusammen mit seiner Frau Tanja Raab-Rhein wird der Regierungschef bei dem Empfang den Prinzenpaaren und ihrem Hofstaat damit stellvertretend für das ehrenamtliche Engagement aller Fastnachter und Karnevalisten in Hessen danken. 425 Tollitäten aus mehr als 100 Fastnachtsvereinen haben laut Staatskanzlei ihr Kommen zugesagt. Darunter sind auch zahlreiche Kinderprinzenpaare.