Ministerpräsident Rhein fordert Kinder-Gesundheitsgipfel

Wichtige Medikamente müssten in Europa in ausreichender Menge bevorratet und bestenfalls auch produziert werden, betonte der CDU-Politiker anlässlich der Debatte am Freitag im Deutschen Bundestag zu diesem Thema. „Auch viele Erwachsene, allen voran ältere Menschen, bekommen mittlerweile nicht immer die Medikamente, die sie dringend benötigen.“