Ministerpräsident Rhein fordert Leopard-Lieferung an Ukraine

Wiesbaden (dpa) - . Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) fordert die Lieferung von deutschen Kampfpanzern an die Ukraine. „Wir müssen der Ukraine jetzt mit allem helfen, was das geschundene Land zu seiner Selbstverteidigung braucht“, sagte der Regierungschef am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Deshalb müsse die Bundesregierung nun auch Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern.