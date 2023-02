Ministerpräsident Rhein lobt „Eintracht in der Region“

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat die Fortsetzung der Kampagne „Eintracht in der Region“ im Jahr 2023 begrüßt und den Wert der Auftritte der Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt bei kleinen Vereinen unterstrichen. „Gerade in Krisenzeiten sind solche Kampagnen von besonderer Bedeutung. Aktuell stehen die Sportvereine mit der Energiekrise abermals vor einer großen Herausforderung. Die Kampagne fördert dabei nicht nur den regionalen Zusammenhalt, sondern bietet auch finanzielle Entlastung“, sagte der CDU-Politiker am Montag.