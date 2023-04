Ministerpräsident Rhein: Meine Frau ist mein Lebensglück

Das Paar lernte sich mit Anfang 20 beim Jura-Studium in Frankfurt kennen. Liebe auf den ersten Blick sei es nicht gewesen, berichtete Raab-Rhein, die heute als Richterin arbeitet, mal der dpa. Ihr heutiger Mann sei in der Jungen Union gewesen. „Er war mir zu konservativ.“ Und Rhein wiederum sagte der Bunten: „Sie hielt mich für einen stockkonservativen JU-Fuzzi, mir hat sie zu grün gedacht, weil sie gegen die Atomversuche der Franzosen in der Südsee war und eine Kampagne gegen Jacques Chirac unterstützt hat.“